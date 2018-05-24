İşte Şenol Güneş'in transfer raporu! 3 bölgeye 4 isim... – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    İşte 'in transfer raporu! 3 bölgeye 4 isim...

    İşte Şenol Güneş'in transfer raporu! 3 bölgeye 4 isim...

    Beşiktaş'ta göreve 2015-2016 sezonunda gelen ve siyah beyazlı camianın hasret kaldığı başarıları ardı ardına elde eden teknik direktör Şenol Güneş, gelecek sezonun planlamasını hazırlamaya başladı.

    1. 24.5.2018 12:45
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