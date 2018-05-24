İşte Şenol Güneş'in transfer raporu! 3 bölgeye 4 isim...
Beşiktaş'ta göreve 2015-2016 sezonunda gelen ve siyah beyazlı camianın hasret kaldığı başarıları ardı ardına elde eden teknik direktör Şenol Güneş, gelecek sezonun planlamasını hazırlamaya başladı.
- 24.5.2018 12:45
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
İşte Şenol Güneş'in transfer raporu! 3 bölgeye 4 isim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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