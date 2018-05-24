Fabri'den Beşiktaş'a 4 yıllık imza

3+1'lik bir anlaşma önerilen İspanyol file bekçisinin bu anlaşmayı kabul ettiği ve tatil dönüşünde imzaların atılacağı öğrenildi. 30 yaşındaki eldiven, Kara-Kartal'da 2016-2017 sezonundan bu yana toplam 87 maça çıkarken, sergilediği istikrarlı performans ile dikkat çekti.