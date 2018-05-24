Fabri'den Beşiktaş'a 4 yıllık imza – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'den 'a 4 yıllık imza

    Fabri'den Beşiktaş'a 4 yıllık imza

    Son 2 sezondur ’ın kalesini koruyan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ’ye Siyah-Beyazlılar, yeni bir kontrat teklif etti.

    3+1'lik bir anlaşma önerilen İspanyol file bekçisinin bu anlaşmayı kabul ettiği ve tatil dönüşünde imzaların atılacağı öğrenildi. 30 yaşındaki eldiven, Kara-Kartal'da 2016-2017 sezonundan bu yana toplam 87 maça çıkarken, sergilediği istikrarlı performans ile dikkat çekti.

    1. 24.5.2018 12:02
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