Beşiktaş, sağ bek için rotayı Moritz Bauer'e çevirdi
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki isim Moritz Bauer… Premier Lig'de küme düşen Stoke City forması giyen Avusturya uyruklu futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği öğrenildi.
- 24.5.2018 10:56
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
Beşiktaş, sağ bek için rotayı Moritz Bauer'e çevirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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