Beşiktaş, sağ bek için rotayı Moritz Bauer'e çevirdi – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    , sağ bek için rotayı Moritz Bauer'e çevirdi

    Beşiktaş, sağ bek için rotayı Moritz Bauer'e çevirdi

    Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki isim Moritz Bauer… Premier Lig'de küme düşen Stoke City forması giyen Avusturya uyruklu futbolcunun menajeriyle temasa geçildiği öğrenildi.

    1. 24.5.2018 10:56
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