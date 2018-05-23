Beşiktaş'ta sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları da hız kazandı. Sırp yıldız Dusko Tosic'i Çin ekiplerinden Guangzhou'ya satan ve bu transferden 4.5 milyon euro kazanan siyah-beyazlılar, şimdi de Tolgay Arslan için pazarlık masasına oturdu.



