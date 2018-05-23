Tolgay Arslan'a Roma kancası! – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'a Roma kancası!

    <a href="/index/tolgay-arslan?id=256537e9-0642-4eb9-966f-db44f5a3ae67" class="" rel="tag">Tolgay Arslan</a>'a Roma kancası!

    Beşiktaş'ta sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları da hız kazandı. Sırp yıldız Dusko Tosic'i Çin ekiplerinden Guangzhou'ya satan ve bu transferden 4.5 milyon euro kazanan siyah-beyazlılar, şimdi de Tolgay Arslan için pazarlık masasına oturdu.

    1. 23.5.2018
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