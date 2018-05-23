Talisca'dan 40 milyon Euro'luk jest! – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'dan 40 milyon Euro'luk jest!

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a>'dan 40 milyon Euro'luk jest!

    Talisca ayrılırken Beşiktaş'a büyük bir jest yapmak istiyor. Sosyal medya hesabından sürekli Siyah-Beyazlı kulübe olan sevgisini dile getiren ve bu yüzden Benfica'nın kıskançlığına neden olan Talisca, yönetimle yaptığı görüşmede müthiş bir özveride bulundu. Uzun süredir İngiltere, İtalya ve Çin'den transfer teklifleri alan Anderson Talisca, Çin seçeneğini eledi.

    1. 23.5.2018 10:08
    2. Güncelleme: 23.5.2018 10:09
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