Talisca'dan 40 milyon Euro'luk jest!
Talisca ayrılırken Beşiktaş'a büyük bir jest yapmak istiyor. Sosyal medya hesabından sürekli Siyah-Beyazlı kulübe olan sevgisini dile getiren ve bu yüzden Benfica'nın kıskançlığına neden olan Talisca, yönetimle yaptığı görüşmede müthiş bir özveride bulundu. Uzun süredir İngiltere, İtalya ve Çin'den transfer teklifleri alan Anderson Talisca, Çin seçeneğini eledi.
- 23.5.2018 10:08
- Güncelleme: 23.5.2018 10:09
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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