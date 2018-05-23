Şenol Güneş'in yardımcılığına efsane isim getiriliyor – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'in yardımcılığına efsane isim getiriliyor

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'in yardımcılığına efsane isim getiriliyor

    Beşiktaş yönetimi, 'in yardımcılığına ve Gökhan Keskin'i getirmeyi planlıyor...

    Beşiktaş Teknik Direktörü 'in 'nın ayrılmasından sonra kendisine bir yardımcı seçmemesi, bu sezon kaçan şampiyonluğun en önemli nedenlerinden birisi olarak gösterilmişti.

    Yardımcı istemeyen Güneş, sezon boyunca Şeref Çiçek ile yola devam ediyordu... Yönetimin bu nedenle harekete geçerek gelecek sezon için Güneş'i ikna ettiği öğrenildi.

    Yönetim, Şenol hocaya ile Gökhan Keskin'i teklif etti. Son kararı verecek.

    1. 23.5.2018 11:01
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