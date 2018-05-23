Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Tamer Tuna'nın ayrılmasından sonra kendisine bir yardımcı seçmemesi, bu sezon kaçan şampiyonluğun en önemli nedenlerinden birisi olarak gösterilmişti.

Yardımcı istemeyen Güneş, sezon boyunca Şeref Çiçek ile yola devam ediyordu... Yönetimin bu nedenle harekete geçerek gelecek sezon için Güneş'i ikna ettiği öğrenildi.

Yönetim, Şenol hocaya Feyyaz Uçar ile Gökhan Keskin'i teklif etti. Son kararı Şenol Güneş verecek.