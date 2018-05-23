Şenol Güneş'in yardımcılığına efsane isim getiriliyor
Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in yardımcılığına Feyyaz Uçar ve Gökhan Keskin'i getirmeyi planlıyor...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Tamer Tuna'nın ayrılmasından sonra kendisine bir yardımcı seçmemesi, bu sezon kaçan şampiyonluğun en önemli nedenlerinden birisi olarak gösterilmişti.
Yardımcı istemeyen Güneş, sezon boyunca Şeref Çiçek ile yola devam ediyordu... Yönetimin bu nedenle harekete geçerek gelecek sezon için Güneş'i ikna ettiği öğrenildi.
Yönetim, Şenol hocaya Feyyaz Uçar ile Gökhan Keskin'i teklif etti. Son kararı Şenol Güneş verecek.
- 23.5.2018 11:01
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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