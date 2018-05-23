Quaresma'ya Dünya Kupası'ndan önce izin yok – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Quaresma'ya 'ndan önce izin yok

    Quaresma'ya <a href="/index/dunya-kupasi?id=e71b1c0f-488d-484f-86b7-43d97c5dc1c6" class="" rel="tag">Dünya Kupası</a>'ndan önce izin yok

    yönetimi, sosyal medyadan veda eder gibi mesaj atan Quaresma’nın transferi için ’nın bitişini bekleyecek...

    Kadroda önemli bir revizyona gitmeyi düşünen 'ta belirsizliği yaşanıyor... Teknik heyetin takımda kalmasını istediği Portekizli yıldızın öncesi gün hesabından yaptığı veda niteliğindeki açıklama kafaları karıştırdı. Quaresma'nın 'den çok ciddi teklifler aldığı ve kariyerinin son transferini yapmak istediği gelen bilgiler arasında.

    FİYATI ARTABİLİR!
    Ancak yönetimi bu konuda aceleci olmayacak... Tecrübeli yıldızın 'nda iyi bir performans göstermesi durumunda fiyatının artacağını tahmin eden Siyah- Beyazlılar, 'daki turnuva bitene kadar hamle yapmayacak.
    1. 23.5.2018
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