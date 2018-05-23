Quaresma'ya Dünya Kupası'ndan önce izin yok
Beşiktaş yönetimi, sosyal medyadan veda eder gibi mesaj atan Quaresma’nın transferi için Dünya Kupası’nın bitişini bekleyecek...
FİYATI ARTABİLİR!
Ancak Beşiktaş yönetimi bu konuda aceleci olmayacak... Tecrübeli yıldızın Dünya Kupası'nda iyi bir performans göstermesi durumunda fiyatının artacağını tahmin eden Siyah- Beyazlılar, Rusya'daki turnuva bitene kadar hamle yapmayacak.
- 23.5.2018
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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