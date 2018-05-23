Fikret Orman'dan İran Milli Takımı'na ziyaret – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    'dan 'na ziyaret

    Fikret Orman'dan İran Milli Takımı'na ziyaret

    Başkanı , 'nde kamp yapan 'nı ziyaret etti.

    Başkanı ve Kartal Yuvalarından Sorumlu Üye Hüseyin Mican, 'nde 2018 için kamp yapan 'nı ziyaret etti. Orman ve Mican, aynı zamanda İran Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mohammad Reza Saket vee İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz ile bir araya geldi.

    Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Orman, Saket ve Queiroz'a isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş forması ile Kartal heykeli hediye etti ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda başarılar diledi.
    1. 23.5.2018 21:13
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