Fikret Orman'dan İran Milli Takımı'na ziyaret
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Nevzat Demir Tesisleri'nde kamp yapan İran Milli Takımı'nı ziyaret etti.
Sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Orman, Saket ve Queiroz'a isimlerinin yazılı olduğu Beşiktaş forması ile Kartal heykeli hediye etti ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda başarılar diledi.
- 23.5.2018 21:13
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Burak Yılmaz İstanbul'da evini bile tuttu
Toplam 13
Yorum
Piconhors Trezeque alalım club brugge dan veya genç fizikli bir fas-cezayir-fransa surinam-hollanda karışımı bir futbolcu alalım
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Galatasaray bayrakları Boğaz'a asıldı
Toplam 2
Yorum
fenrbahce 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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