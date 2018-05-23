Fatih ve Atınç’a Güneş’ten müjde
Teknik direktör Şenol Güneş'ten, Atınç Nukan ve Fatih Aksoy'a müjde...
Teknik direktör Şenol Güneş'ten, Atınç Nukan ve Fatih Aksoy'a müjde... Güneş; bu sezon hiç yararlanamadığı Atınç için "Uygun şekilde bonservisini alabilirsek (500 bin euro) kalsın isterim" dedi. Fatih için de, "Sözleşmesini yenileyelim" mesajı verdi. Fatih'e 5 senelik sözleşme önerilecek.
KİRALIK KARTALLAR SIKINTI YARATIYOR
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi en büyük sıkıntı, kiralıktan dönecek olan Aras, Boyko ve Mitrovic'in durumu. Dinamo Kiev, Boyko'yu istiyor; teklifleri 500 bin euro. Club Brugge, Mitrovic'i tutmak istiyor; teklifi 1.5 milyon euro. Aras'ı kiralayan Sheriff'in ise böyle bir isteği yok, çünkü sadece iki maçta şans bulabildi.
- 23.5.2018
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Galatasaray'da yerli avı başlıyor! İşte Fatih Terim'in hedefindeki 3 isim!
Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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