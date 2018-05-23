Fatih ve Atınç’a Güneş’ten müjde

Teknik direktör Şenol Güneş'ten, Atınç Nukan ve Fatih Aksoy'a müjde... Güneş; bu sezon hiç yararlanamadığı Atınç için "Uygun şekilde bonservisini alabilirsek (500 bin euro) kalsın isterim" dedi. Fatih için de, "Sözleşmesini yenileyelim" mesajı verdi. Fatih'e 5 senelik sözleşme önerilecek.



KİRALIK KARTALLAR SIKINTI YARATIYOR

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi en büyük sıkıntı, kiralıktan dönecek olan Aras, Boyko ve Mitrovic'in durumu. Dinamo Kiev, Boyko'yu istiyor; teklifleri 500 bin euro. Club Brugge, Mitrovic'i tutmak istiyor; teklifi 1.5 milyon euro. Aras'ı kiralayan Sheriff'in ise böyle bir isteği yok, çünkü sadece iki maçta şans bulabildi.