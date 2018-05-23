Fatih ve Atınç’a Güneş’ten müjde – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Fatih ve Atınç’a Güneş’ten müjde

    Fatih ve Atınç’a Güneş’ten müjde

    'ten, ve 'a müjde...

    'ten, ve 'a müjde... Güneş; bu sezon hiç yararlanamadığı Atınç için "Uygun şekilde bonservisini alabilirsek (500 bin euro) kalsın isterim" dedi. Fatih için de, "Sözleşmesini yenileyelim" mesajı verdi. Fatih'e 5 senelik sözleşme önerilecek.

    KİRALIK KARTALLAR SIKINTI YARATIYOR
    'ta yeni sezon öncesi en büyük sıkıntı, kiralıktan dönecek olan Aras, Boyko ve Mitrovic'in durumu. , Boyko'yu istiyor; teklifleri 500 bin euro. , Mitrovic'i tutmak istiyor; teklifi 1.5 milyon euro. Aras'ı kiralayan Sheriff'in ise böyle bir isteği yok, çünkü sadece iki maçta şans bulabildi.

    1. 23.5.2018
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