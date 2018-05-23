Geçtiğimiz sezon devre arasında Çin'den Beşiktaş'a dönen ama beklentileri karşılayamayan Ersan Gülüm, siyah-beyazlı yönetime haber göndererek bedelsiz olarak imza atmaya hazır olduğunu söyledi. Tecrübeli stoper Ersan alacaklarına karşılık bonservisini bedelsiz olarak alabileceğini ifade etti.