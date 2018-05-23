Ersan Gülüm Beşiktaş'ı istiyor – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    'ı istiyor

    <a href="/index/ersan-gulum?id=f5d2aed6-793b-4066-8b3f-5df633489b09" class="" rel="tag">Ersan Gülüm</a> <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ı istiyor

    Geçtiğimiz sezon devre arasında 'den 'a dönen ama beklentileri karşılayamayan , siyah-beyazlı yönetime haber göndererek bedelsiz olarak imza atmaya hazır olduğunu söyledi.

    Geçtiğimiz sezon devre arasında 'den 'a dönen ama beklentileri karşılayamayan , siyah-beyazlı yönetime haber göndererek bedelsiz olarak imza atmaya hazır olduğunu söyledi. Tecrübeli stoper Ersan alacaklarına karşılık bonservisini bedelsiz olarak alabileceğini ifade etti.

    Detay için tıklayın

    1. 23.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ı istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN