Beşiktaş'ta geçirdiği başarılı iki yılın ardından hem kulübe hem de taraftarlara kesin olarak veda eden Talisca'nın son durumu adeta yılan hikayesine dönmüş durumda. Sivas maçı bitiminde önce Talisca saha içerisinde takım arkadaşları ve taraftarlarla vedalaşırken, ardından da teknik direktör Şenol Güneş, "Talisca, İngiliz takımına devre arasında imzayı atmıştı" açıklamasını yapmıştı.
- 23.5.2018
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Galatasaray'da yerli avı başlıyor! İşte Fatih Terim'in hedefindeki 3 isim!
Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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