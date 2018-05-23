Beşiktaş'ta geçirdiği başarılı iki yılın ardından hem kulübe hem de taraftarlara kesin olarak veda eden Talisca'nın son durumu adeta yılan hikayesine dönmüş durumda. Sivas maçı bitiminde önce Talisca saha içerisinde takım arkadaşları ve taraftarlarla vedalaşırken, ardından da teknik direktör Şenol Güneş, "Talisca, İngiliz takımına devre arasında imzayı atmıştı" açıklamasını yapmıştı.