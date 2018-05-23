Beşiktaş, Burak Yılmaz transferini tamamlamak için somut adımları atmaya başladı. 32 yaşındaki futbolcu konusunda Trabzonspor ile temasa geçen yönetim kurulu, bonservis bedelinde anlaşma sağlamaya çalışıyor. Kulüplerin uzlaşması halinde Burak'a teklif sunacak olan siyah beyazlılar, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerecek. Beşiktaş'ta oynayama olumlu bakan milli futbolcu, Trabzonspor'dan gelecek haberi bekliyor. Bordo-mavili ekibin siyah beyazlılar ile anlaşması halinde imzalar kısa süre içinde atılacak. Transferin gerçekleşmesi durumunda 2006-2008 yılları arası bir buçuk sezon Beşiktaş'ta forması giyen Burak, 10 yıl sonra yeniden siyah-beyazlı takıma dönmüş olacak. Kariyerinin en verimli sezonunu 2010-2011 sezonunda Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor'da geçiren Burak, o sezon 43 maçta fileleri 35 kez havalandırmıştı.