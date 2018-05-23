Beşiktaş ile Burak Yılmaz arasında pazarlıklar kızıştı
Beşiktaş, Burak Yılmaz için temaslarını yoğunlaştırdı. Yönetim golcünün bonservisini almak için tüm şartları zorluyor
Beşiktaş, Burak Yılmaz transferini tamamlamak için somut adımları atmaya başladı. 32 yaşındaki futbolcu konusunda Trabzonspor ile temasa geçen yönetim kurulu, bonservis bedelinde anlaşma sağlamaya çalışıyor. Kulüplerin uzlaşması halinde Burak'a teklif sunacak olan siyah beyazlılar, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerecek. Beşiktaş'ta oynayama olumlu bakan milli futbolcu, Trabzonspor'dan gelecek haberi bekliyor. Bordo-mavili ekibin siyah beyazlılar ile anlaşması halinde imzalar kısa süre içinde atılacak. Transferin gerçekleşmesi durumunda 2006-2008 yılları arası bir buçuk sezon Beşiktaş'ta forması giyen Burak, 10 yıl sonra yeniden siyah-beyazlı takıma dönmüş olacak. Kariyerinin en verimli sezonunu 2010-2011 sezonunda Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor'da geçiren Burak, o sezon 43 maçta fileleri 35 kez havalandırmıştı.
- 23.5.2018
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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