Beşiktaş ile Burak Yılmaz arasında pazarlıklar kızıştı – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    ile arasında pazarlıklar kızıştı

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> ile <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> arasında pazarlıklar kızıştı

    , için temaslarını yoğunlaştırdı. Yönetim golcünün bonservisini almak için tüm şartları zorluyor

    , transferini tamamlamak için somut adımları atmaya başladı. 32 yaşındaki futbolcu konusunda ile temasa geçen yönetim kurulu, bonservis bedelinde anlaşma sağlamaya çalışıyor. Kulüplerin uzlaşması halinde Burak'a teklif sunacak olan siyah beyazlılar, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık sözleşme önerecek. 'ta oynayama olumlu bakan milli futbolcu, 'dan gelecek haberi bekliyor. Bordo-mavili ekibin siyah beyazlılar ile anlaşması halinde imzalar kısa süre içinde atılacak. Transferin gerçekleşmesi durumunda 2006-2008 yılları arası bir buçuk sezon 'ta forması giyen Burak, 10 yıl sonra yeniden siyah-beyazlı takıma dönmüş olacak. Kariyerinin en verimli sezonunu 2010-2011 sezonunda 'in teknik direktörlüğünü yaptığı 'da geçiren Burak, o sezon 43 maçta fileleri 35 kez havalandırmıştı.

    1. 23.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ile arasında pazarlıklar kızıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN