Vagner Love bekleneni veremedi! – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    bekleneni veremedi!

    Vagner Love bekleneni veremedi!
    Devre arasında 'dan transfer olan , 'ta eski performansından uzak kaldı. 3 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a imza atan, geçen sezon attığı 23 golle ligde gol kralı olan tecrübeli oyuncu; bu sezon ise turuncu-yeşilli forma ile çıktığı 14 maçta 10 gol ve 3 asistlik etkileyici bir performans sergilemişti. Yeni takımı Beşiktaş'ta ligin ikinci yarısında 10 lig, 2 Şampiyonlar Ligi ve 1 olmak üzere 13 kez siyah-beyazlı formayı giyen Brezilyalı oyuncu ligde 3, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 gol atabildi. 33 yaşındaki futbolcu Beşiktaş formasıyla hiçbir maçta 90 dakika forma giyemedi.
    1. 22.5.2018
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