Talisca transferi 'Yatai' – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    transferi 'Yatai'

    Talisca transferi 'Yatai'

    Yeni dönemde 'de futbol oynamak isteyen 'ya kulübü 'dan kötü haber...

    , 'nın satın alma opsiyonunu kullanıp, oyuncuyu bir İngiliz kulübüne satmak için görüşmeler yapıyor. Bu nedenle de Portekiz ekibi ile büyük kriz yaşanıyor. Portekiz ekibi sözleşmesini 2021'e kadar uzattığı Brezilyalı yıldızı 'e satmaya çalışıyor. Çin'in Changchun Yatai kulübü Talisca'nın bonservisi için Benfica'ya 40 milyon euro teklif öneriyor. Bu para ise Portekiz ekibinin gözünü kamaştırıyor. Ocak ayında Benfica ile anlaşan Çin ekibi gelecek ayın 18'inde açılacak Çin piyasasında resmi imzaları atmayı bekliyor.
    1. 22.5.2018 08:08
    2. Güncelleme: 22.5.2018 10:11
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