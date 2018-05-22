Şenol Güneş, Talisca'nın yerine 10 numara alınmasını istemiyor. Güneş'in şampiyon olunan iki yılda olduğu gibi orta sahada çok pas yapan hücum hattında da ceza sahası içinden santrforun attığı direkt şutlarla sonuca giden bir takım oluşturmak istediği belirtildi.