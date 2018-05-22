Şenol Güneş Talisca tarzı istemiyor! – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    tarzı istemiyor!

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> tarzı istemiyor!

    , 'nın yerine alınmasını istemiyor.

    , 'nın yerine alınmasını istemiyor. Güneş'in şampiyon olunan iki yılda olduğu gibi orta sahada çok pas yapan hücum hattında da ceza sahası içinden santrforun attığı direkt şutlarla sonuca giden bir takım oluşturmak istediği belirtildi.

    1. 22.5.2018
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