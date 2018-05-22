Quaresma'dan veda mesajı

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, Instagram hesabından "Her şey için teşekkürler Beşiktaş" yazısıyla bir fotoğraf paylaştı. Portekizli yıldızın bu paylaşımı "Takımdan ayırlıyor mu?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte o paylaşım:





DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Quaresma ilk yarının son haftalarında da benzeri bir paylaşım yapmış ve "Ayrılıyor mu?" sorularına muhatap olmuştu. Quaresma, o zaman da Instagram'dan "Her şey için teşekkürler" paylaşımı yapmıştı.

Quaresma'nın Beşiktaş'la 2020 sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.