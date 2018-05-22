Quaresma'dan veda mesajı – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Quaresma'dan veda mesajı

    Quaresma'dan veda mesajı

    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı , sosyal medya hesabından ses getirecek bir paylaşımda bulundu

    Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu , Instagram hesabından "Her şey için teşekkürler Beşiktaş" yazısıyla bir fotoğraf paylaştı. Portekizli yıldızın bu paylaşımı "Takımdan ayırlıyor mu?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte o paylaşım:



    DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI
    Quaresma ilk yarının son haftalarında da benzeri bir paylaşım yapmış ve "Ayrılıyor mu?" sorularına muhatap olmuştu. Quaresma, o zaman da Instagram'dan "Her şey için teşekkürler" paylaşımı yapmıştı.

    Quaresma'nın Beşiktaş'la 2020 sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

    1. 21.5.2018 21:34
    2. Güncelleme: 22.5.2018 09:08
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