Quaresma'dan veda mesajı
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından ses getirecek bir paylaşımda bulundu
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, Instagram hesabından "Her şey için teşekkürler Beşiktaş" yazısıyla bir fotoğraf paylaştı. Portekizli yıldızın bu paylaşımı "Takımdan ayırlıyor mu?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte o paylaşım:
DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI
Quaresma ilk yarının son haftalarında da benzeri bir paylaşım yapmış ve "Ayrılıyor mu?" sorularına muhatap olmuştu. Quaresma, o zaman da Instagram'dan "Her şey için teşekkürler" paylaşımı yapmıştı.
Quaresma'nın Beşiktaş'la 2020 sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 21.5.2018 21:34
- Güncelleme: 22.5.2018 09:08
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