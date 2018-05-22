Mitrovic&Vida milli takımda – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Mitrovic&Vida milli takımda

    Mitrovic&Vida milli takımda

    'ın 'da düzenlenecek olan 2018 kadrosu açıklandı.

    'ın 'da düzenlenecek olan 2018 kadrosu açıklandı. Domagoj Vida ile 'tan 'e kiralanan Matej Mitrovic, geniş kadroda yer almıştı. İki oyuncu da Hırvatistan'ın 24'e düşürülen Dünya Kupası kadrosunda tutuldu.

    1. 22.5.2018
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