Mitrovic&Vida milli takımda

Hırvatistan'ın Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Domagoj Vida ile Beşiktaş'tan Club Brugge'e kiralanan Matej Mitrovic, geniş kadroda yer almıştı. İki oyuncu da Hırvatistan'ın 24'e düşürülen Dünya Kupası kadrosunda tutuldu.