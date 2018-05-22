Matador sınıfı geçemedi – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Matador sınıfı geçemedi

    Matador sınıfı geçemedi
    'ın büyük umutlarla renklerine bağladığı , ilk sezonunda beklentilerin gerisinde kaldı. İspanyol oyuncu; 43 resmi maçta 15 gol atarken, 9 da asist yaptı ve toplam 24 gole direkt katkı yapabildi. 'ın, 'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek ettiği Negredo, bu seneki performansıyla siyah-beyazlıları mutlu edemedi. 2+1 senelik anlaşması bulunun İspanyol yıldız için 'den gelen teklifleri değerlendirmeyen alan Orman yönetimi, bu transferin olması durumunda rotasını başka isimleri çevirecek.
    1. 22.5.2018
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