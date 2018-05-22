Geleceğin Karakartalı doludizgin! – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Geleceğin Karakartalı doludizgin!

    Geleceğin Karakartalı doludizgin!

    Dünyanın ilk dijital scouting projesi ‘Vodafone Geleceğin Karakartalı’nda son durak oldu. Proje 8-13 yaş arası çocuklara fırsat eşitliği sağlıyor

    Vodafone Geleceğin Karakartalı projesi kapsamında son durak oldu. Proje kapsamında yeteneklerini gösteren geleceğin yıldız adayları, 'da yapılacak final elemelerine katılmaya hak kazandı. Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun, "Bu projeyle, Türkiye'nin dört bir yanından yaşları 8-13 arasında değişen çocuklara, Türk futbolunun önde gelen teknik insanlarına ulaşarak geleceğin başarılı oyuncuları arasına katılabilmeleri için fırsat eşitliği sağlıyoruz" dedi. Beşiktaş Altyapı Antrenörü Sead Halilagic de şu yorumu yaptı: "Her bölgeden 5 çocuk seçeceğiz. Toplam 35 çocuğumuzu 'mizde kampa alarak kişisel gelişim eğitimleri ve antrenmanlar ile Vodafone Park'taki finale hazırlayacağız. Bu final sonucunda da en yetenekli en az 3 çocuğumuzu altyapımıza kazandıracağız. 'Geleceğin KaraKartalı' projesi ile izlemelerimizi bir üst boyuta taşıdık."
    1. 22.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Geleceğin Karakartalı doludizgin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN