Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim bir yandan takımdan ayrılan isimlerin yerini doldurmaya çalışırken, diğer yandan da mevcut bölgeleri güçlendirmek adına görüşmeler yapmaya devam ediyor.