Fernando Torres Beşiktaş'a hazır! – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'a hazır!

    <a href="/index/fernando-torres?id=c28bcf02-9460-43d4-b205-c4598bbce35c" class="" rel="tag">Fernando Torres</a> <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a hazır!

    Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim bir yandan takımdan ayrılan isimlerin yerini doldurmaya çalışırken, diğer yandan da mevcut bölgeleri güçlendirmek adına görüşmeler yapmaya devam ediyor.

    1. 22.5.2018
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