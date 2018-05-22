Fellaini zora girdi
Adı daha önce sık sık Beşiktaş ile anılan Maroune Fellaini'nin yeni adresi belli oluyor.
Adı daha önce sık sık Beşiktaş ile anılan Maroune Fellaini'nin yeni adresi belli oluyor. Milan, Manchester United'daki sözleşmesi bu sezon tamamlanacak olan Belçikalı yıldızı bedelsiz olarak renklerine bağlamayı hedeflerken, İtalyan kulübünden açıklama geldi. Sky Sport Italia'ya konuşan Milan Sportif Direktörü Mirabelli, "O, harika özelliklere sahip bir oyuncu ama transferi bitirdiğimizi söylemek şimdilik zor" diye konuştu. 30 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 resmi maça çıkıp 5 gol kaydetti.
- 22.5.2018
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