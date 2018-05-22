Fellaini zora girdi – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Fellaini zora girdi

    Fellaini zora girdi

    Adı daha önce sık sık ile anılan 'nin yeni adresi belli oluyor.

    Adı daha önce sık sık ile anılan 'nin yeni adresi belli oluyor. Milan, 'daki sözleşmesi bu sezon tamamlanacak olan Belçikalı yıldızı bedelsiz olarak renklerine bağlamayı hedeflerken, İtalyan kulübünden açıklama geldi. Sky Sport Italia'ya konuşan Milan Sportif Direktörü Mirabelli, "O, harika özelliklere sahip bir oyuncu ama transferi bitirdiğimizi söylemek şimdilik zor" diye konuştu. 30 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 resmi maça çıkıp 5 gol kaydetti.

    1. 22.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fellaini zora girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN