Demba Ba'dan rekor sözleşme! – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'dan rekor sözleşme!

    Demba Ba'dan rekor sözleşme!

    , ekibi ile anlaştı. Senegalli forvet 2 yıl için 20 milyon euro (106 milyon TL) alacak

    ekiplerinden 'ye devre arasında 'in takımından transfer edilen ünlü golcü , eski takımına geri döndü. Son aylarda adı sık sık 'la anılan, Göztepe'nin de biten sözleşmesini yenileyip takımda kalması için görüşme yaptığı Senegalli oyuncu, Shanghai Shenhua takımıyla 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Rekor bir ücretle eski kulübüne dönen Ba'nın ilk yılında Çin ekibinden 12 milyon euro, ikinci yıl için ise 8 milyon euro; toplam 20 milyon euro (106 milyon TL) alacağı belirtildi. GÖZTEPE'de 13 maça çıkıp 7 gol atan 33 yaşındaki Demba Ba, Beşiktaş deplasmanının ardından 31'inci haftadaki Karabükspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde protesto edilmişti. İngiliz devi 'den 6 milyon euro bonservisle geldiği Beşiktaş'ta 2014-15 sezonunda forma giydikten sonra 13 milyon euro bonservis bedeliyle Shangai'a satılan Demba Ba'nın Çin'de ayağı kırıldı. Yaklaşık 1.5 yıl sahalardan uzak kalan, Beşiktaş'ta geçen sezon kısa bir süre kiralık oynayan Ba, Göztepe'yle 'ye dönmüştü.

    1. 22.5.2018
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