Bilal’den yeşil ışık

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Bilal Başacıkoğlu, siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı. Feyenoord'dan ayrılacak olan 23 yaşındaki oyuncunun menajeri Yalçın Zöhre, Türk kulüpleriyle temasta olduğunu ve bu kulübün de Beşiktaş olduğunu ifade etti. Zöhre "Bilal geleceğini düşünerek doğru bir karar vermek istiyor. Feyenoord'da istediği süreleri bulamadı. Kariyerini yukarı çekmek için yeni bir değişime ihtiyaç duyuyor. Beşiktaş da ciddi olarak görüştüğümüz bir kulüp" yorumunu yaptı.