Beşiktaş'ta gol yollarında en büyük katkıyı Talisca ile Babel verdi. Talisca, attığı 14 golle sezonun en golcü ismi olarak dikkati çekerken, Babel ise 13 gollük katkı yaptı. Forvet oyuncuları Negredo (7), Love (3) ve Larin (4) ise toplam 14 kez fileleri havalandırabildi.
HIRÇIN YILDIZLAR TOSİC VE MEDEL
Beşiktaş'ta Tosic ile Medel, hırçın bir görüntü ortaya koydu. Çin'e transfer olan Tosic, bu sezonu 7 sarı ve 3 kırmızı kartla tamamladı. Şilili oyuncu Medel ise 9 sarı kartla cezalandırıldı. Fabricio ile birlikte Gökhan Gönül de lig maçlarında sarı kart görmedi.
- 22.5.2018
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Talisca transferi 'Yatai'
Toplam 1
Yorum
TAKTİKÇİ 25 GÖRMEDEN ÇİNE GİDERSE EN İYİ OYNAYACAĞI TAKIM BJK KALIR. YOLLA ALMANYADAN BİR TAKIMA 2 SENEYE BAYERNE GİDER
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Herkes Mohamed Salah'ın Şampiyonlar Ligi finalinde oruç kararını merak ediyor
Toplam 1
Yorum
PATİK TEKRAR TEBRİK EDİYORUM VE KUPAYI ELİNDE GÖRMEK İSTERİM
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Beşiktaş'a rakip çıktı! Burak Yılmaz kapışması
Toplam 11
Yorum
acg Burak,Sosa,Kuçka satılmalı.Diğerleri ile kazan kazan şeklinde anlaşma yapılmalı.Uymayanlar ile yollar ayrılmalı.Kazan,kazan takımı kurulmalı
Beşiktaş'ı Talisca ve Babel sırtladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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