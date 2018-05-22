Beşiktaş'ı Talisca ve Babel sırtladı! – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    ve sırtladı!

    Beşiktaş'ı Talisca ve Babel sırtladı!

    'ta gol yollarında en büyük katkıyı ile verdi. Talisca, attığı 14 golle sezonun en golcü ismi olarak dikkati çekerken, Babel ise 13 gollük katkı yaptı. Forvet oyuncuları (7), Love (3) ve Larin (4) ise toplam 14 kez fileleri havalandırabildi.

    HIRÇIN YILDIZLAR TOSİC VE MEDEL
    Beşiktaş'ta ile , hırçın bir görüntü ortaya koydu. 'e transfer olan Tosic, bu sezonu 7 sarı ve 3 kırmızı kartla tamamladı. Şilili oyuncu Medel ise 9 sarı kartla cezalandırıldı. Fabricio ile birlikte de lig maçlarında sarı kart görmedi.

    1. 22.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ı Talisca ve Babel sırtladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN