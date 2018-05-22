Beşiktaş'ı Talisca ve Babel sırtladı!

Beşiktaş'ta gol yollarında en büyük katkıyı Talisca ile Babel verdi. Talisca, attığı 14 golle sezonun en golcü ismi olarak dikkati çekerken, Babel ise 13 gollük katkı yaptı. Forvet oyuncuları Negredo (7), Love (3) ve Larin (4) ise toplam 14 kez fileleri havalandırabildi.



HIRÇIN YILDIZLAR TOSİC VE MEDEL

Beşiktaş'ta Tosic ile Medel, hırçın bir görüntü ortaya koydu. Çin'e transfer olan Tosic, bu sezonu 7 sarı ve 3 kırmızı kartla tamamladı. Şilili oyuncu Medel ise 9 sarı kartla cezalandırıldı. Fabricio ile birlikte Gökhan Gönül de lig maçlarında sarı kart görmedi.