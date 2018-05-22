Atiba Hutchinson Göztepe yolcusu

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Atiba'nın, İzmir ekibi Göztepe'ye gitmesi bekleniyor. Kanadalı oyuncunun, siyah- beyazlı yönetimle bir süredir yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca, Göztepe'nin teklifini kabul ettiği ve 1+1 yıllık imza atacağı ifade edildi.