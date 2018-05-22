Atiba Hutchinson Göztepe yolcusu – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    yolcusu

    Atiba Hutchinson Göztepe yolcusu

    ’ta sözleşmesi sona eren Atiba’nın, ekibi ’ye gitmesi bekleniyor.

    'ta sözleşmesi sona eren Atiba'nın, ekibi 'ye gitmesi bekleniyor. Kanadalı oyuncunun, siyah- beyazlı yönetimle bir süredir yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca, Göztepe'nin teklifini kabul ettiği ve 1+1 yıllık imza atacağı ifade edildi.

    1. 22.5.2018
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