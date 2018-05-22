1 numara Fabri

Beşiktaş'ta sezon boyunca tüm maçlarda forma giyen tek oyuncu Fabricio oldu. İspanyol kaleci, 34 karşılaşmada da şans bulurken 3 bin 60 dakikayla istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Talisca 33 maçta 2 bin 685 dakika, Babel ise 2 bin 684 dakika şans buldu.