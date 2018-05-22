1 numara Fabri – Fotomaç – 22 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    1 numara Fabri

    1 numara Fabri

    'ta sezon boyunca tüm maçlarda forma giyen tek oyuncu Fabricio oldu.

    'ta sezon boyunca tüm maçlarda forma giyen tek oyuncu Fabricio oldu. İspanyol kaleci, 34 karşılaşmada da şans bulurken 3 bin 60 dakikayla istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. 33 maçta 2 bin 685 dakika, Babel ise 2 bin 684 dakika şans buldu.

    1. 22.5.2018
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