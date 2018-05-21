Vagner Love ve Eto'o'ya transfer yaramadı
Devre arasında Akdeniz ekipleri Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'dan transfer olan Samuel Eto’o ve Vagner Love, yeni takımlarımda eski performanslarından uzak kaldı.
VAGNER LOVE'YE BEŞİKTAŞ YARAMADI
Bir diğer Akdeniz ekibi olan Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü Vagner Love ise 3 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a imza atmıştı. Geçen sezon attığı 23 golle ligde gol kralı olan golcü oyuncu bu sezon ise turuncu-yeşilli forma ile çıktığı 14 maçta 10 gol ve 3 asistlik etkileyici bir performans sergilemişti. Bu maçların 13'ünde 90 dakika sahada kaldı. Yeni takımı Beşiktaş'ta ligin ikinci yarısında 10 lig, 2 Şampiyonlar Ligi ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere 13 kez siyah-beyazlı formayı giyen Brezilyalı oyuncu ligde 3, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 gol atabildi. 33 yaşındaki futbolcu Beşiktaş formasıyla hiçbir maçta 90 dakika forma giyemedi.
Vagner Love 1.5 sezon formasını terlettiği Aytemiz Alanyaspor'da 44 maçta 34 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
- 21.5.2018 10:34
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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