Talisca'nın yerine PAOK'lu yıldız! – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    'nın yerine 'lu yıldız!

    Talisca'nın yerine PAOK'lu yıldız!

    Kartal'da sıcak saatler yaşanıyor... Beşiktaş'tan ayrılmak üzere olan Talisca'ya M.United talip oldu. Bu oyuncu ile Liverpool da ilgilenmesine rağmen M.United'ın bir adım önde olduğu öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi, Talisca'nın yerine Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen Dimitrios Pelkas'ı listenin başına aldı.

    1. 21.5.2018 00:16
    2. Güncelleme: 21.5.2018 01:59
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