Kartal'da sıcak saatler yaşanıyor... Beşiktaş'tan ayrılmak üzere olan Talisca'ya M.United talip oldu. Bu oyuncu ile Liverpool da ilgilenmesine rağmen M.United'ın bir adım önde olduğu öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi, Talisca'nın yerine Yunanistan ekibi PAOK'ta forma giyen Dimitrios Pelkas'ı listenin başına aldı.
- 21.5.2018 00:16
- Güncelleme: 21.5.2018 01:59
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Talisca'nın yerine PAOK'lu yıldız! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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