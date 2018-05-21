Beşiktaş'ın gözdesi Fellaini Milan'a gidiyor – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    'ın gözdesi 'a gidiyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın gözdesi <a href="/index/fellaini-milan?id=6d6ab731-fc81-4b1b-a2ec-3061b2940327" class="" rel="tag">Fellaini Milan</a>'a gidiyor

    Beşiktaş'ın uzun süredir ilgilendiği, İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Marouane Fellaini, Milan'a transfer olmak üzere. Belçikalı futbolcunun, İtalyan ekibiyle görüşmelerde büyük ölçüde anlaştığı öne sürüldü.

    1. 21.5.2018 11:52
    2. Güncelleme: 21.5.2018 11:52
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