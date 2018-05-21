Beşiktaş'ın gözdesi Fellaini Milan'a gidiyor
Beşiktaş'ın uzun süredir ilgilendiği, İngiltere Premier Lig'de Manchester United forması giyen Marouane Fellaini, Milan'a transfer olmak üzere. Belçikalı futbolcunun, İtalyan ekibiyle görüşmelerde büyük ölçüde anlaştığı öne sürüldü.
- 21.5.2018 11:52
- Güncelleme: 21.5.2018 11:52
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Beşiktaş'ın gözdesi Fellaini Milan'a gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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