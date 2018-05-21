Anderson Talisca 40 milyon Euro'ya Manchester United'a gidiyor

O Jogo'nun haberine göre Manchester United, Talisca için Benfica'ya 40 milyon Euro (Yaklaşık 212 milyon TL) teklifte bulundu. Beşiktaş'ın 31 Mayıs tarihine kadar 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak, oyuncunun satışını gerçekleştirecek.







