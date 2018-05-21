Anderson Talisca 40 milyon Euro'ya Manchester United'a gidiyor
Dün akşam oynanan Sivasspor maçının ardından Şenol Güneş'in takımdan ayrılacağını duyurduğu Talisca'ya İngiliz devinin talip olduğu ortaya çıktı.
O Jogo'nun haberine göre Manchester United, Talisca için Benfica'ya 40 milyon Euro (Yaklaşık 212 milyon TL) teklifte bulundu. Beşiktaş'ın 31 Mayıs tarihine kadar 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak, oyuncunun satışını gerçekleştirecek.
- 20.5.2018 15:50
- Güncelleme: 21.5.2018 01:44
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Anderson Talisca 40 milyon Euro'ya Manchester United'a gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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