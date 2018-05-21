Anderson Talisca 40 milyon Euro'ya Manchester United'a gidiyor – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    Anderson 40 milyon Euro'ya 'a gidiyor

    Anderson Talisca 40 milyon Euro'ya Manchester United'a gidiyor

    Dün akşam oynanan maçının ardından 'in takımdan ayrılacağını duyurduğu 'ya İngiliz devinin talip olduğu ortaya çıktı.

    O Jogo'nun haberine göre , için 'ya 40 milyon Euro (Yaklaşık 212 milyon TL) teklifte bulundu. 'ın 31 Mayıs tarihine kadar 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak, oyuncunun satışını gerçekleştirecek.



    1. 20.5.2018 15:50
    2. Güncelleme: 21.5.2018 01:44
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