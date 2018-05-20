Tosun Paşa & Sivok Vodafone Park’ta
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan siyah-beyazlıların eski oyuncusu Cenk Tosun, Beşiktaş-Sivas maçını izlemek üzere Vodafone Park'a geldi.
Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan siyah-beyazlıların eski oyuncusu Cenk Tosun, Beşiktaş-Sivas maçını izlemek üzere Vodafone Park'a geldi. Sezonun son maçını izlemek üzere Vodafone Park'a gelen yıldız oyuncu, taraftarlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Öte yandan Beşiktaş'ın bir diğer eski oyuncusu Tomas Sivok da karşılaşmayı izlemek için Vodafone Park'ta yerini aldı. Cenk ve Sivak ikilisine, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Atiba da eşlik etti.
- 20.5.2018
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Avrupa daha önemli"
Toplam 1
Yorum
İMPARATOR FT SANA VE TAKIMINA GÜVENİYORUZ İMPARATOR YİNE BİZLERE ZAFERLER YAŞATACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUZ
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Beşiktaş'a kaybettiren 4 sebep
Toplam 9
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Husnu Bazimaclari yeterikadar onemsemediler bazimaclarda hafifsakatligi olanlar dinlendirilebilirdi cok mac oyniyan oyuncular yasli oyuncular dinl
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Beşiktaş forvet takviyesi için gaza bastı
Toplam 3
Yorum
BJK Demba ba geçti artık hızlı bir santrafor alınmalı 33 yaşında demba ba yetmez. zaman geçiyor.
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