Tosun Paşa & Sivok Vodafone Park’ta – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Tosun Paşa & Sivok ’ta

    Tosun Paşa & Sivok Vodafone Park’ta

    Devre arası transfer döneminde 'tan Everton'a transfer olan siyah-beyazlıların eski oyuncusu , Beşiktaş-Sivas maçını izlemek üzere 'a geldi.

    Devre arası transfer döneminde 'tan Everton'a transfer olan siyah-beyazlıların eski oyuncusu , Beşiktaş-Sivas maçını izlemek üzere 'a geldi. Sezonun son maçını izlemek üzere Vodafone Park'a gelen yıldız oyuncu, taraftarlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Öte yandan Beşiktaş'ın bir diğer eski oyuncusu da karşılaşmayı izlemek için Vodafone Park'ta yerini aldı. Cenk ve Sivak ikilisine, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Atiba da eşlik etti.

    1. 20.5.2018
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