Tosun Paşa & Sivok Vodafone Park’ta

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan siyah-beyazlıların eski oyuncusu Cenk Tosun, Beşiktaş-Sivas maçını izlemek üzere Vodafone Park'a geldi. Sezonun son maçını izlemek üzere Vodafone Park'a gelen yıldız oyuncu, taraftarlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Öte yandan Beşiktaş'ın bir diğer eski oyuncusu Tomas Sivok da karşılaşmayı izlemek için Vodafone Park'ta yerini aldı. Cenk ve Sivak ikilisine, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Atiba da eşlik etti.