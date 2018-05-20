Talisca Manchester United'da – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Manchester United'da

    Talisca Manchester United'da

    Beşiktaş'ta iki sezondur kiralık olarak forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, siyah-beyazlılara veda etti... Karşılaşma sonunda tribünlere üçlü çektiren ve takım arkadaşlarının havaya atarak vedalaştığı sambacı ayrılığını şu sözlerle duyurdu:

    1. 20.5.2018
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