Talisca Manchester United'da

Beşiktaş'ta iki sezondur kiralık olarak forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, siyah-beyazlılara veda etti... Karşılaşma sonunda tribünlere üçlü çektiren ve takım arkadaşlarının havaya atarak vedalaştığı sambacı ayrılığını şu sözlerle duyurdu: