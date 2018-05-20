Talisca Manchester United'da
Beşiktaş'ta iki sezondur kiralık olarak forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, siyah-beyazlılara veda etti... Karşılaşma sonunda tribünlere üçlü çektiren ve takım arkadaşlarının havaya atarak vedalaştığı sambacı ayrılığını şu sözlerle duyurdu:
- 20.5.2018
-
"Savunmada hata yaptık"
Toplam 3
Yorum
taraftar Final dakikalarında Realin serbest atışlarında Thomson yanında ,3.devrede Dixon yanında bu maçta resmen uyudun ..
-
Ahmet Ağaoğlu: "Adam gibi yanarız"
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Sana katılıyoruz başkan sen bu işi başaracaksın gerçekler ortada.
-
Volkan ve Hasan Ali moralsiz!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Bu hasan alinin bir sezon istatistiği yılda bir asist ve bir gol aynı mevkide kim oynarsa oynasın bundan en az üç kat verimli olur.
Talisca Manchester United'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.