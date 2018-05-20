Şenol Güneş: "Dayak yedik tiyatrocu olduk"
Şenol Güneş “Dayak yiyen bir adam olarak komplocu, kumpasçı, tiyatrocu olduk. O zaman seyirci ve kulüp niye ceza aldı?” dedi
GÖNLÜMDE SUAREZ VE DANİ ALVES VAR AMA!..
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı "Forvet ve sağ bek şu anda şart. Ama kulübün ekonomik durumları önemli. Bana sorarlarsa, ben Luis Suarez'i isterim, Dani Alves'i isterim. Ama öyle olmuyor" ifadelerini kullandı.
- 20.5.2018
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Avrupa daha önemli"
Toplam 1
Yorum
İMPARATOR FT SANA VE TAKIMINA GÜVENİYORUZ İMPARATOR YİNE BİZLERE ZAFERLER YAŞATACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUZ
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Beşiktaş'a kaybettiren 4 sebep
Toplam 9
Yorum
Husnu Bazimaclari yeterikadar onemsemediler bazimaclarda hafifsakatligi olanlar dinlendirilebilirdi cok mac oyniyan oyuncular yasli oyuncular dinl
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Beşiktaş forvet takviyesi için gaza bastı
Toplam 3
Yorum
BJK Demba ba geçti artık hızlı bir santrafor alınmalı 33 yaşında demba ba yetmez. zaman geçiyor.
Şenol Güneş: "Dayak yedik tiyatrocu olduk" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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