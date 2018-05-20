Şenol Güneş: "Dayak yedik tiyatrocu olduk" – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    : "Dayak yedik tiyatrocu olduk"

    Şenol Güneş: "Dayak yedik tiyatrocu olduk"

    “Dayak yiyen bir adam olarak komplocu, kumpasçı, tiyatrocu olduk. O zaman seyirci ve kulüp niye ceza aldı?” dedi

    Beşiktaş Teknik Direktörü , takımının Spor Toto 'de beklentilerin altında kaldığını söyledi. Süper Lig'de 4. sırada kaldıklarına dikkati çeken Güneş, "Bu bizi üzdü. İyi bir sonuç ve sıralama bekliyorduk, bizim için beklenen sonuç bu değildi. Beklentilerimizin altında kaldık. Beşiktaş'ın ligde, Şampiyonlar Ligi'nde, kupada daha iyi olması sağlanabilirdi, o da benim hatam" diye konuştu. 'nda ile 'de oynanan maçta yaşanan olaylara değinen Güneş, şunları söyledi: "Ben bir şey yapmadım ama bir olay yaşadım. 'Neyin var, ne oldu' soran yok. Başımdan bir hadise geçti. Hiçbir suçum yok. '70 yaşında adam nasıl sürünür' diyorlar. Evet süründüm. Bu benim ayıbım değil. Dayak yiyen bir adam olarak komplocu, kumpasçı, tiyatrocu olduk. O zaman seyirci niye ceza aldı, kulüp niye ceza aldı. Futb oldaki şike sürecinde federasyon başkanı olan , şimdi F.Bahçe'de. Onun hastanesine gittim, rapor bende." diye konuştu. 'ı da eleştiren Güneş, "Kafama yabancı madde geldiğini kabul ediyor, ne kadar geldiğini hesap edemiyor. O zaman yanıma gel. Soyunma odasına gel. Tansiyonum 19,5 olmuştu. Hastaneye gittim. Retinada da yırtık vardı. Onun için gittim." değerlendirmesinde bulundu.

    GÖNLÜMDE SUAREZ VE DANİ ALVES VAR AMA!..
    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı "Forvet ve sağ bek şu anda şart. Ama kulübün ekonomik durumları önemli. Bana sorarlarsa, ben 'i isterim, 'i isterim. Ama öyle olmuyor" ifadelerini kullandı.
    1. 20.5.2018
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