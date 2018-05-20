Dusko Tosic'ten Fabri'ye esprili yanıt! – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'ten Fabri'ye esprili yanıt!

    Dusko Tosic'ten Fabri'ye esprili yanıt!

    Beşiktaş'ın 5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Çin'in Guangzhou R&F takımına sattığı Dusko Tosic'in Instagram'dan Fabri'ye verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.

    1. 19.5.2018 17:01
    2. Güncelleme: 20.5.2018 01:49
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