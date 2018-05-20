Dusco Tosic sahada üçlü çektirdi – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Dusco Tosic sahada üçlü çektirdi

    Dusco Tosic sahada üçlü çektirdi

    'ın Sırp savunma oyuncusu , ekiplerinden Guangzhou R&F'ye transfer oldu. 33 yaşındaki oyuncu dün akşam da Beşiktaş taraftarıyla vedalaştı. Sivil kıyafetleriyle sahaya inen Sırp yıldız, taraftarlara üçlü çektirdi. Bu arada Tosic kendisine iyi dileklerde bulunan takım arkadaşı Fabri'ye de, "Teşekkürler Fabri. Artık daha az gol yiyeceksin" diye takıldı. Beşiktaş kulübü de "Acı tatlı tüm güzel anılar için teşekkürler Dusko Tosic" notuyla bir video yayınladı.

    1. 20.5.2018
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