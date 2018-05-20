Dusco Tosic sahada üçlü çektirdi
Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic, Çin ekiplerinden Guangzhou R&F'ye transfer oldu. 33 yaşındaki oyuncu dün akşam da Beşiktaş taraftarıyla vedalaştı. Sivil kıyafetleriyle sahaya inen Sırp yıldız, taraftarlara üçlü çektirdi. Bu arada Tosic kendisine iyi dileklerde bulunan takım arkadaşı Fabri'ye de, "Teşekkürler Fabri. Artık daha az gol yiyeceksin" diye takıldı. Beşiktaş kulübü de "Acı tatlı tüm güzel anılar için teşekkürler Dusko Tosic" notuyla bir video yayınladı.
- 20.5.2018
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 2
Yorum
OLACAĞI BU; SENEYE VOLKAN VE AYKUT KALIRSA..TARAFTAR MAÇLARA HİÇ GELMEZ..VAZİYET DEĞİŞMEZ.
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 2
Yorum
millet inşallah gidersin tüm taraftar da fb de kurtulur.yeter.gitmezsen takımı bırakacağız
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Olcay Şahan: “Önümüzdeki sezon hak ettiğimiz başarılara koşacağız”
Toplam 1
Yorum
zz61 inşallah sensiz koşacağız..
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