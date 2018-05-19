Trabzonspor, Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro istedi – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    , için 'tan 3.5 milyon Euro istedi

    Trabzonspor, Burak Yılmaz için Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro istedi

    , 'ın transfer gündeminde olan için 3,5 milyon Euro istediği iddia edildi.

    Alvaro Negredo ve devre arasında transfer edilen Vagner Love'dan istediği verimi alamayan, isteyen kulüpler olması halinde iki yıldızı da göndermeyi planlayan , 'un gözden çıkardığı için görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-mavili yönetimin, yıldız golcü için 3.5 milyon Euro istediği öğrenildi. Trabzonspor'a maliyeti yıllık 5 milyon Euro olan Burak için iki futbolcu teklif etti. (Sabah)
    1. 19.5.2018 07:28
    2. Güncelleme: 19.5.2018 08:09
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