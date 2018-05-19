Şok gelişme! Demba Ba Beşiktaş'ın teklifini reddetti – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Şok gelişme! 'ın teklifini reddetti

    Şok gelişme! <a href="/index/demba-ba?id=c1b20071-3df6-4317-bbe3-0d9546100cec" class="" rel="tag">Demba Ba</a> <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ın teklifini reddetti

    Beşiktaş'ta Demba Ba transferi için hareketli saatler yaşanıyor... Yeni sezonda bütçeyi çok aşmayacak ve maliyeti uygun isimlere yönelecek olan yönetim Demba Ba ile kıran kırana pazarlıklar yapılıyor.

    1. 19.5.2018 11:07
    2. Güncelleme: 19.5.2018 11:10
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