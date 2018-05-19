Beşiktaş'ta Demba Ba transferi için hareketli saatler yaşanıyor... Yeni sezonda bütçeyi çok aşmayacak ve maliyeti uygun isimlere yönelecek olan yönetim Demba Ba ile kıran kırana pazarlıklar yapılıyor.
- 19.5.2018 11:07
- Güncelleme: 19.5.2018 11:10
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
Şok gelişme! Demba Ba Beşiktaş'ın teklifini reddetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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