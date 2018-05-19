Şenol Güneş'ten itiraf – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'ten itiraf

    Şenol Güneş'ten itiraf

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Sivasspor maçı öncesi soruları yanıtladı.

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Sivasspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

    İşte Şenol Güneş'in sözleri:

    Futbol büyüyen bir iş. Bu işin müşterisi olan taraftarlar, iyi futbol istiyorlar. Biz de bu beklentiye karşılık vermek için iyi oynamak istiyoruz. Kendimizin de, seyircimizin de keyif aldığı oyunlar ortaya getirmeye çalıştık. Sonuç da bekledik. Zaman zaman başardık. Beklentilerin altında kaldık ama ilkelerimizden, prensiplerimizden vazgeçmedik. 62 tane maç oldu. Taraftar hep destek oldu, bizi yalnız bırakmadı. Beşiktaş'ın ligde, Şampiyonlar Ligi'nde, kupada daha iyi olması sağlanabilirdi, o da benim hatamdır.
    1. 19.5.2018 18:42
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