Şenol Güneş'ten itiraf
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor maçı öncesi soruları yanıtladı.
İşte Şenol Güneş'in sözleri:
Futbol büyüyen bir iş. Bu işin müşterisi olan taraftarlar, iyi futbol istiyorlar. Biz de bu beklentiye karşılık vermek için iyi oynamak istiyoruz. Kendimizin de, seyircimizin de keyif aldığı oyunlar ortaya getirmeye çalıştık. Sonuç da bekledik. Zaman zaman başardık. Beklentilerin altında kaldık ama ilkelerimizden, prensiplerimizden vazgeçmedik. 62 tane maç oldu. Taraftar hep destek oldu, bizi yalnız bırakmadı. Beşiktaş'ın ligde, Şampiyonlar Ligi'nde, kupada daha iyi olması sağlanabilirdi, o da benim hatamdır.
- 19.5.2018 18:42
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
Şenol Güneş'ten itiraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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