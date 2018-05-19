Beşiktaş, Mehmet Zeki Çelik için girişimlere başladı
Beşiktaş, Gökhan Gönül'e alternatif olarak düşündüğü İstanbulspor'un genç sağ bek oyuncusu Mehmet Zeki Çelik için girişimlere başladı.
Sağ bek olarak elinde yalnızca 32 yaşındaki Gökhan Gönül bulunan Siyah-Beyazlı takım, İstanbulspor'un 21 yaşındaki milli futbolcusu Mehmet Zeki Çelik için girişimlere başladı. Güneş Gazetesi'nde yer alan haberde; Teknik direktör Şenol Güneş'in de olumlu rapor verdiği genç futbolcu için istenen bonservis bedeli 5 milyon euro... Transfer Komitesi'nin Sarı-Siyahlı kulübün yöneticileriyle bonservis pazarlığına başladığı ve fiyatın 2 milyon euro seviyelerine inmesi halinde transferin gerçekleşeceği aktarıldı.
- 19.5.2018 12:10
- Güncelleme: 19.5.2018 12:10
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Terim'den kutlamalara özel istek
Toplam 2
Yorum
sami Tudor yeni takim kurdu iyi de puanlar aldi takim tam da rayina oturmusken terim ve etrafindakiler Tudoru kovdurup basarisinin uzerine kondu
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Fenerbahçe kupaya hasret
Toplam 8
Yorum
sami bizim baskanin kupa gibi bir derdi mi var, o her gun arazi insaat tesis pesinde,
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Fenerbahçe ligi ikinci bitirdi!
Toplam 6
Yorum
yavuz bu başkanla bu hocayla butakımdan bir cacık olmaz yeni sezonda boş türbüne oynarız
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