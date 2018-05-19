Beşiktaş, Mehmet Zeki Çelik için girişimlere başladı

Beşiktaş, Gökhan Gönül'e alternatif olarak düşündüğü İstanbulspor'un genç sağ bek oyuncusu Mehmet Zeki Çelik için girişimlere başladı.

Sağ bek olarak elinde yalnızca 32 yaşındaki Gökhan Gönül bulunan Siyah-Beyazlı takım, İstanbulspor'un 21 yaşındaki milli futbolcusu Mehmet Zeki Çelik için girişimlere başladı. Güneş Gazetesi'nde yer alan haberde; Teknik direktör Şenol Güneş'in de olumlu rapor verdiği genç futbolcu için istenen bonservis bedeli 5 milyon euro... Transfer Komitesi'nin Sarı-Siyahlı kulübün yöneticileriyle bonservis pazarlığına başladığı ve fiyatın 2 milyon euro seviyelerine inmesi halinde transferin gerçekleşeceği aktarıldı.