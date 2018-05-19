Zeki Çelik için ilk teklif 2 milyon Euro!
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    , için girişimlere başladı

    Beşiktaş, Mehmet Zeki Çelik için girişimlere başladı

    , 'e alternatif olarak düşündüğü İstanbulspor'un genç sağ bek oyuncusu için girişimlere başladı.

    Sağ bek olarak elinde yalnızca 32 yaşındaki Gökhan Gönül bulunan Siyah-Beyazlı takım, İstanbulspor'un 21 yaşındaki milli futbolcusu Mehmet Zeki Çelik için girişimlere başladı. Güneş Gazetesi'nde yer alan haberde; Teknik direktör 'in de olumlu rapor verdiği genç futbolcu için istenen bonservis bedeli 5 milyon euro... Komitesi'nin Sarı-Siyahlı kulübün yöneticileriyle bonservis pazarlığına başladığı ve fiyatın 2 milyon euro seviyelerine inmesi halinde transferin gerçekleşeceği aktarıldı.

    1. 19.5.2018 12:10
    2. Güncelleme: 19.5.2018 12:10
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