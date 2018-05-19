Beşiktaş ligi galibiyetle noktaladı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor'ı ağırladı. Mücadele, Beşiktaş'ın 5-1'lik üstünlüğüyle noktalandı. Bu sonuçla Beşiktaş ligi 71 puanla dördüncü sırada tamamladı. Beşiktaş'ın golleri 29. dakikada Talisca, 50, 74 ve 76. dakikalarda Cyle Larin ve 86. dakikada Ryan Babel'den geldi. Sivasspor'un golü ise 54. dakikada Hakan Arslan'dan geldi. Sivasspor ligi 49 puanla kapadı.



ÖNEMLİ DAKİKALAR

?21. dakikada Necip Uysal'ın sağ kanattan ortasında altıpasın önünde topla buluşan Larin'in kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural rahat bir şekilde meşin yuvarlağı kontrol etti.



25. dakikada Emre Kılınç, sol taraftan son çizgiye indiği anda yerden Rybalka'yı gördü. Bu oyuncunun yerden sert şutunda kaleci Fabricio, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere gönderdi.



29. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Babel'in ortasında altıpas önünde boş pozisyonda Talisca, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi.



33. dakikada sağ kanattan Auremir'in yerden sert ortasında top arka direkte Kone'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Medel'den sekti. Dönen topu Emre Kılınç tamamlamaya çalıştı. Meşin yuvarlak farklı biçimde üstten auta gitti.



36. dakikada Lens'in soldan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Larin'in kafa vuruşunda, kaleciyi geçen meşin yuvarlağı savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı.