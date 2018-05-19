Beşiktaş ligi galibiyetle noktaladı – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    ligi galibiyetle noktaladı

    Beşiktaş ligi galibiyetle noktaladı

    ’in son haftasında evinde ’ı ağırladı.

    'in son haftasında evinde 'ı ağırladı. Mücadele, Beşiktaş'ın 5-1'lik üstünlüğüyle noktalandı. Bu sonuçla Beşiktaş ligi 71 puanla dördüncü sırada tamamladı. Beşiktaş'ın golleri 29. dakikada , 50, 74 ve 76. dakikalarda Cyle Larin ve 86. dakikada Ryan Babel'den geldi. Sivasspor'un golü ise 54. dakikada Hakan Arslan'dan geldi. Sivasspor ligi 49 puanla kapadı.

    ÖNEMLİ DAKİKALAR
    ?21. dakikada Necip Uysal'ın sağ kanattan ortasında altıpasın önünde topla buluşan Larin'in kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural rahat bir şekilde meşin yuvarlağı kontrol etti.

    25. dakikada Emre Kılınç, sol taraftan son çizgiye indiği anda yerden Rybalka'yı gördü. Bu oyuncunun yerden sert şutunda kaleci Fabricio, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere gönderdi.

    29. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Babel'in ortasında altıpas önünde boş pozisyonda Talisca, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi.

    33. dakikada sağ kanattan Auremir'in yerden sert ortasında top arka direkte Kone'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak 'den sekti. Dönen topu Emre Kılınç tamamlamaya çalıştı. Meşin yuvarlak farklı biçimde üstten auta gitti.

    36. dakikada Lens'in soldan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Larin'in kafa vuruşunda, kaleciyi geçen meşin yuvarlağı savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

    1. 19.5.2018 18:04
    2. Güncelleme: 19.5.2018 21:16
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