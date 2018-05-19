4 kulüp Talisca için savaşıyor
Beşiktaş'ta forma giyen Talisca için Roma, 32 milyon Euro’yu gözden çıkarırken İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers; Çin Süper Ligi'nden Changchun Yatai ve Guangzhou Evergrande de Talisca ile ciddi şekilde ilgileniyor.
Bu akşam oynanacak Sivasspor maçıyla Beşiktaş defterini kapatması beklenen Anderson Talisca, transferin gözdesi durumda… Bir süredir Brezilyalı 10 numara ile ilgilenen Roma'nın Benfica'ya 32 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, önümüzdeki sezon Premier Lig'de mücadele edecek Wolverhampton'ın ise hafta içinde resmi teklifini yapacağı öğrenildi. Avrupa'nın yanı sıra Çinlilerin de ilgi alanındaki Talisca'yı Tosic'in yeni takımı Guangzhou Evergrande ile Changchun Yatai'nin transfer listesine dahil ettiği belirtildi. Öte yandan Başakşehir'in İtalyan futbolcunu Napoleoni, Çizme basınına verdiği demeçte, "Talisca çok yetenekli ve özel bir futbolcu. İnanılmaz bir sol ayağı var. Topu nereye isterse oraya gönderebiliyor. Roma'da başarılı olur" ifadelerini kullandı.
- 19.5.2018 07:24
- Güncelleme: 19.5.2018 08:37
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
4 kulüp Talisca için savaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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