4 kulüp Talisca için savaşıyor – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    4 kulüp için savaşıyor

    4 kulüp Talisca için savaşıyor

    'ta forma giyen için Roma, 32 milyon Euro’yu gözden çıkarırken İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers; Çin Süper Ligi'nden ve de Talisca ile ciddi şekilde ilgileniyor.

    Bu akşam oynanacak Sivasspor maçıyla defterini kapatması beklenen Anderson , transferin gözdesi durumda… Bir süredir Brezilyalı 10 numara ile ilgilenen Roma'nın 'ya 32 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, önümüzdeki sezon 'de mücadele edecek Wolverhampton'ın ise hafta içinde resmi teklifini yapacağı öğrenildi. Avrupa'nın yanı sıra Çinlilerin de ilgi alanındaki Talisca'yı Tosic'in yeni takımı ile 'nin listesine dahil ettiği belirtildi. Öte yandan Başakşehir'in İtalyan futbolcunu Napoleoni, Çizme basınına verdiği demeçte, "Talisca çok yetenekli ve özel bir futbolcu. İnanılmaz bir sol ayağı var. Topu nereye isterse oraya gönderebiliyor. Roma'da başarılı olur" ifadelerini kullandı.

    1. 19.5.2018 07:24
    2. Güncelleme: 19.5.2018 08:37
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