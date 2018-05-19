4 kulüp Talisca için savaşıyor

Bu akşam oynanacak Sivasspor maçıyla Beşiktaş defterini kapatması beklenen Anderson Talisca, transferin gözdesi durumda… Bir süredir Brezilyalı 10 numara ile ilgilenen Roma'nın Benfica'ya 32 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, önümüzdeki sezon Premier Lig'de mücadele edecek Wolverhampton'ın ise hafta içinde resmi teklifini yapacağı öğrenildi. Avrupa'nın yanı sıra Çinlilerin de ilgi alanındaki Talisca'yı Tosic'in yeni takımı Guangzhou Evergrande ile Changchun Yatai'nin transfer listesine dahil ettiği belirtildi. Öte yandan Başakşehir'in İtalyan futbolcunu Napoleoni, Çizme basınına verdiği demeçte, "Talisca çok yetenekli ve özel bir futbolcu. İnanılmaz bir sol ayağı var. Topu nereye isterse oraya gönderebiliyor. Roma'da başarılı olur" ifadelerini kullandı.