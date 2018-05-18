Tolgay&Ozi takımla çalıştı
Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Oğuzhan ve Tolgay dünkü idmanda takımla çalıştılar. Oldukça neşeli geçen antrenmanda pas çalışması sonrası çitf kale maç yapıldı. Sakat olan; Pepe, Caner, Negredo, Gökhan Gönül ve Atiba ile izinli olan Quaresma'nın yanı sara Çin'e transferi gündemde olan Tosic idmana çıkmadı. Öte yandan PFDK, Osmanlı maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a toplamda 375 bin TL para cezası kesti.
- 18.5.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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