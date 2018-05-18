Tolgay&Ozi takımla çalıştı – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Tolgay&Ozi takımla çalıştı

    Tolgay&Ozi takımla çalıştı
    maçı hazırlıklarını sürdüren 'ta sakatlıkları bulunan Oğuzhan ve Tolgay dünkü idmanda takımla çalıştılar. Oldukça neşeli geçen antrenmanda pas çalışması sonrası çitf kale maç yapıldı. Sakat olan; , Caner, , ve Atiba ile izinli olan Quaresma'nın yanı sara 'e transferi gündemde olan Tosic idmana çıkmadı. Öte yandan , Osmanlı maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a toplamda 375 bin TL para cezası kesti.
    1. 18.5.2018
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