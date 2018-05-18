Tahkim’den Beşiktaş’a ret – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Tahkim’den ’a ret

    Tahkim’den <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>’a ret
    Tahkim Kurulu, 'ın F.Bahçe derbisine ilişkin itirazını reddetti. Kurul, yarıda kalan ve kaldığı yerden seyircisiz devam etmesi kararı verilen Ziraat maçıyla ilgili siyah-beyazlıların itirazını reddetti. Kurul, maça çıkmayan 'ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, 'ndan ihraç edilmesine, takip eden sezonda ise 'na alınmamasına, 2017-18 sezonu Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesi şeklinde verilen kararı onadı.
    1. 18.5.2018
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