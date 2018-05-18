Şenol Güneş rekor için sahada – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    rekor için sahada

    Şenol Güneş rekor için sahada

    ’ın teknik patronu, ’u yenerse iç sahada Lucescu ile Kara’nın rekoruna ortak olacak.

    Süper Lig'in son haftasında 'u konuk edecek 'ta teknik direktör Şenol Güneş, rekor için sahaya çıkacak. Beşiktaş bu sezon Güneş yönetiminde 16 maçta 13 galibiyet ve 3 beraberlikle 42 puan topladı. Siyah-beyazlılar, yarın akşam Sivasspor'u da yenmesi durumunda iç sahadaki puanını 45'e yükseltecek. Beşiktaş bu başarıyı sağlaması halinde de; 1996-1997'de görev alan Rasim Kara ile 2002-2003'te takımın başında bulunan 'nun iç sahadaki 45 puanlık rekorunu egale edecek.
    1. 18.5.2018
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