Talisca, Babel ve Atiba da Beşiktaş'tan ayrılıyor
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'ta hareketli günler! Tosic'in ardından 3 yıldız daha...

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta hareketli günler! Tosic'in ardından 3 yıldız daha...

    por Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını kaybeden Beşiktaş'ta, Çin'in Guangzhou R&F takımına transfer olan Dusko Tosiç'in ardından gözler 3 yıldıza çevrildi.

    1. 17.5.2018 07:09
    2. Güncelleme: 18.5.2018 01:20
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