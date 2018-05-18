Beşiktaş'ta Dusko Tosic'in yerine Arjantinli Cristian Lema!
Tosic'i, Çin'e satan Beşiktaş onun boşluğunu doldurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
- 18.5.2018 04:13
- Güncelleme: 18.5.2018 04:23
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Beşiktaş'ın idmanında eksik çok
Toplam 2
Yorum
BJK'li Takima bak son maça çikmadan dagilmis tatil'e çikmis.. Hani belli mi olur sonuna kadar asilin inanin be, belki 2. ci oluruz.. Ruhsuzlastilar
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Beşiktaş'ta Vagner Love ve Negredo kararı
Toplam 2
Yorum
Kartalistan Negredo zor gider yillik 4 milyonu kim verecek ona ?
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Fenerbahçe umutla şampiyonluğu bekleyecek
Toplam 1
Yorum
batuhan göztepe gs yener
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