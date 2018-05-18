Beşiktaş'ta Dusko Tosic'in yerine Arjantinli Cristian Lema! – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'ta 'in yerine Arjantinli Cristian Lema!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/dusko-tosic?id=fe4dd700-52d8-47b9-b60f-7cbebe419ec6" class="" rel="tag">Dusko Tosic</a>'in yerine Arjantinli Cristian Lema!

    Tosic'i, Çin'e satan Beşiktaş onun boşluğunu doldurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    1. 18.5.2018 04:13
    2. Güncelleme: 18.5.2018 04:23
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