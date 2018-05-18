Beşiktaş ile Sivasspor 24. randevuda – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    ile 24. randevuda

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> ile <a href="/index/sivasspor?id=59d4874b-64d2-406a-92fb-2c4cd1109cf5" class="" rel="tag">Sivasspor</a> 24. randevuda

    ile Demir Grup , 'de yarın 24. kez karşılaşacak.

    İki takım arasında geride kalan 23 lig maçında 11, 7 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

    'ın toplam 29 golüne, 24 golle yanıt verdi.

    Sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

    BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR
    Taraflar arasında 'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından eşitlik bulunuyor.

    Siyah-beyazlılar, 10'u 'da, biri 'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 11 lig maçında 'u sadece 4 kez yenerken, 4'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı.

    'ın ev sahipliğindeki maçlarda siyah-beyazlılar 15, kırmızı-beyazlılar 13 gol attı.

    GOLSÜZ MAÇ YOK
    Taraflar arasındaki 23 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

    İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

    1. 18.5.2018 11:01
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