Beşiktaş, Avrupa’da ilk 6’da! – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    , ’da ilk 6’da!

    Beşiktaş, Avrupa’da ilk 6’da!

    ’ın kadrosunda en çok Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan üç oyuncu var.

    'da yayım yapan AS gazetesi, 'la ilgili çok ilginç bir istatistiğe yer verdi. Gazetenin yaptığı araştırmada kulüpleri, kadrosundaki futbolcuların yaşadığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sayısına göre sıralanırken siyah-beyazlıların bu alanda 6'ncı sırada olduğu ortaya çıktı. Bu alanda toplamda 46 defa Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamış kadrosuyla zirvede yer alırken, İspanyol devini (22), (12), (7), (7) ve Beşiktaş (6) izledi. 'ın kadrosunda bulunan oyuncular arasında daha önce Devler Ligi'ni kazanan isimler ise (3), Adriano Correia (2) ve (1) olarak dikkat çekti.
    1. 18.5.2018
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