Beşiktaş Talisca'nın alternatifini buldu
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    10'u buldu! Yeni Guti:

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> 10'u buldu! Yeni Guti: <a href="/index/sergio-canales?id=39a6f1ad-1a96-428b-9b32-81cca6b7bd33" class="" rel="tag">Sergio Canales</a>

    Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın ayrılışı kesinleşti gibi... 21 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde tutan yönetim, sambacının daha büyük bir ligde oynamak istemesi nedeniyle şartlarını zorlamama yönünde eğilim gösteriyor.

    1. 17.5.2018 10:31
    2. Güncelleme: 18.5.2018 01:47
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