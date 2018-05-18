Beşiktaş 10'u buldu! Yeni Guti: Sergio Canales
Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın ayrılışı kesinleşti gibi... 21 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde tutan yönetim, sambacının daha büyük bir ligde oynamak istemesi nedeniyle şartlarını zorlamama yönünde eğilim gösteriyor.
- 17.5.2018 10:31
- Güncelleme: 18.5.2018 01:47
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Beşiktaş'ın idmanında eksik çok
Toplam 2
Yorum
BJK'li Takima bak son maça çikmadan dagilmis tatil'e çikmis.. Hani belli mi olur sonuna kadar asilin inanin be, belki 2. ci oluruz.. Ruhsuzlastilar
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Beşiktaş'ta Vagner Love ve Negredo kararı
Toplam 2
Yorum
Kartalistan Negredo zor gider yillik 4 milyonu kim verecek ona ?
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Fenerbahçe umutla şampiyonluğu bekleyecek
Toplam 1
Yorum
batuhan göztepe gs yener
Beşiktaş 10'u buldu! Yeni Guti: Sergio Canales haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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