Babel, Feyenoord’a; Pepe de Çin’e gitmiyor! – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Babel, ’a; de ’e gitmiyor!

    Babel, <a href="/index/feyenoord?id=9d615f85-66d7-40bc-8844-56802c3d011c" class="" rel="tag">Feyenoord</a>’a; <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> de <a href="/index/cin?id=ced33d45-c773-4529-b4e0-444f62a5b8d5" class="" rel="tag">Çin</a>’e gitmiyor!

    iki yıldızı takımdan ayrılmayı düşünmediklerini dün resmen açıkladı.

    Siyah-beyazlılarda takımın iki banko ismi ile , yeni sezonda da formasıyla mücadele edeceklerini duyurdular. Babel, kişisel twitter hesabından yaptığı açıklamada "'a gideceğim hakkında çıkan haberlerle ilgili taraftarlarına bu açıklamayı yapmak zorunda olduğumu düşündüm. Endişelenmeyin, Feyenoord'a gelmiyorum" dedi.

    Öte yandan 'ın Portekizli yıldız de, iddiaları hakkında hesabından yaptığı canlı yayında konuştu. Pepe, hesabından yaptığı canlı yayında hakkında çıkan iddialarına cevap verdi. Portekizli oyuncu yaptığı açıklamada; "İnsanlar sürekli Çin'e gidip gitmeyeceğimi soruyor. Hayır, hayır! Sadece ve " ifadelerini kullandı.
    1. 18.5.2018
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