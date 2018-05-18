Beşiktaş iki yıldızı takımdan ayrılmayı düşünmediklerini dün resmen açıkladı.
Öte yandan Kartal'ın Portekizli yıldız Pepe de, Çin iddiaları hakkında sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında konuştu. Pepe, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında hakkında çıkan Çin iddialarına cevap verdi. Portekizli oyuncu yaptığı açıklamada; "İnsanlar sürekli Çin'e gidip gitmeyeceğimi soruyor. Hayır, hayır! Sadece Türkiye ve Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
- 18.5.2018
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Beşiktaş'ın idmanında eksik çok
Toplam 2
Yorum
BJK'li Takima bak son maça çikmadan dagilmis tatil'e çikmis.. Hani belli mi olur sonuna kadar asilin inanin be, belki 2. ci oluruz.. Ruhsuzlastilar
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Beşiktaş'ta Vagner Love ve Negredo kararı
Toplam 2
Yorum
Kartalistan Negredo zor gider yillik 4 milyonu kim verecek ona ?
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Fenerbahçe umutla şampiyonluğu bekleyecek
Toplam 1
Yorum
batuhan göztepe gs yener
Babel, Feyenoord’a; Pepe de Çin’e gitmiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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